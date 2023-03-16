رئيس الفيفا يجدد إعجابه بحفل افتتاح كأس الخليج “خليجي 25” الذي أقيم في البصرة

2023/03/16 | 14:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، إعجابه بحفل افتتاح كأس الخليج “خليجي 25” الذي أقيم في البصرة خلال شهري كانون الاول والثاني الماضيين.وقال إنفانتينو خلال كلمته في كونغرس فيفا الذي تحتضنه العاصمة الرواندية كيجالي، “وجدت ولعاً … Readmore

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