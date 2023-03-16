الاسدي: مجلس الوزراء وافق على قرار تسوية اوضاع العمال العرب و الاجانب

2023/03/16 | 14:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن وزير العمل أحمد الأسدي ، اليوم الخميس ، موافقة مجلس الوزراء لاصدار قرار لتسوية اوضاع العمال العرب والاجانب الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني.وقال الاسدي في لقاء على هامش […]

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