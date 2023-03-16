2023/03/16 | 14:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XC_8Vh5O0uk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كلمة استنكر للسياسين الإعلاميين في الذكرى السنوية لمجزرة حلبجة | نسمات زاكروس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كلمة استنكر للسياسين الإعلاميين في الذكرى السنوية لمجزرة حلبجة | نسمات زاكروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).