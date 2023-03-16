التخطيط توزع 127 دور سكنية للاسر الفقيرة بمحافضة الانبار

2023/03/16 | 14:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

وزعت وزارة التخطيط ،الخميس، سندات تمليك لـ(127) دور سكنية واطئة الكلفة للأسر الفقيرة في قضائي (القائم والرمادي بمحافظة الأنبار ).

ذكر البيان للوزارة تلقته "الاقتصاد نيوز" ان "وكيل الوزارة للشؤون الفنية ماهر حماد جوهان وزع سندات تمليك لـ(١٢٧)وحدة سكنية واطئة الكلفة في قضائي القائم والرمادي بمحافظة الأنبار على شرائح الفقراء وأصحاب الدخل المحدود , والتي قامت الوزارة بأنشائها ضمن إستراتيجية التخفيف من الفقر، بحضور معاون محافظ الأنبار جاسم محمد عبدالله ".

واضاف أن "هذا المشروع يهدف إلى رفع جزء من المعاناة وتوفير الجزء البسيط من متطلّبات الحياة الكريمة للمواطن الفقير "، مؤكدا إن "الوزارة مستمرة بتنفيذ مشاريع ضمن إستراتيجية التخفيف من الفقر في المحافظات لكونها تعدّ من المشاريع المهمة التي تسُهم بتوفير السكن للعوائل الفقيرة وتحسين ظروفهم المعيشية".

بين إن "الوزارة عملت على دعم الطبقات الفقيرة وأدخلت الفرحة على العوائل المتعففة بعد منحهم سندات التمليك في قضائي القائم والرمادي ".

من جهته قال المدير العام لإستراتيجية التخفيف من الفقر صباح جندي منصور: إن "آليات اختيار المستحقين للدور تضمنت فتح باب الترشيح الألكتروني لمدة شهرين. إذ قدم ما يقرب من (٨٠٠٠ )مواطن وجرى اختيار (١٢٧ )مستحقا وفق استمارة المفاضلة" ، مبينا إن "هذا المشروع يعدّ ضمن أحدى محصلات إستراتيجية التخفيف من الفقر وهي توفير السكن الملائم والبيئة المستجيبة للتحديات وتوفيرها للفقراء".

واكد إن "الوزارة أنجزت مجموعة كبيرة من المشاريع السكنية واطئة الكلفة في عدد من المحافظات التي تعاني من ارتفاع نسب الفقر فيها ".

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