وزير الداخلية يلتقي الفائزين بجائزة “المحتوى الهادف”: أنتم أصدقاء الوزارة

2023/03/16 | 14:43 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – 964 التقى وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، الخميس، الفائزين بجائزة أفضل محتوى هادف واصفاً إياهم بأصدقاء الوزارة.وذكر بيان الوزارة تلقت شبكة 964 نسخة منه: أشاد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بالأعمال التي أنتجها وأخرجها عدد من الشباب، والتي تهدف إلى مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وخطورتها على المجتمع.ووصف الفائزين بأنهم أصدقاء وزارة […]

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