2023/03/16 | 14:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

وجه السيد وزير الكهرباء المهندس زياد علي فاضل الدوائر المختصة كافة بالاستنفار لاستكمال إلاجراءات الخاصة بالتعيينات لذوي الشهادات العليا التي وردت اسماؤهم ضمن الامر الوزراري المرقم(١٥٩٦٨) في ١٥ آذار ٢٠٢٣ لإتمام المتعلقات حسب التعليمات والضوابط الخاصة بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وقانون الخدمة المدنية، وعليه يكون يوم السبت الموافق ١٨ آذار الجاري دوام رسمي للجهات ذات العلاقة لإنجاز الأوامر الإدارية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الكهرباء يوجه باكمال الإجراءات الخاصة بتعيينات ذوي الشهادات العليا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الكهرباء يوجه باكمال الإجراءات الخاصة بتعيينات ذوي الشهادات العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).