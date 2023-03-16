هزة أرضية بقوة 4.8 ريختر تضرب ولاية بولو شمال غرب تركيا

2023/03/16 | 14:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

اعلنت ادارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الخميس، وقوع هزة أرضية في ولاية بولو بقوة 4.8 ريختر .

وذكر بيان صادر عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية، وفقا لوسائل الإعلام وتابعته (بغداد اليوم)، أن هزة أرضية بقوة 4.8 ريختر مركزها ولاية بولو شمال غرب تركيا.

واضاف، أن الهزة حصلت عند الساعة 13:55، وبعمق 8.13 كم.

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