2023/03/16 | 14:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

باريس – أ ف بأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه «يرغب في الذهاب إلى تصويت» في الجمعية الوطنية على مشروعه، لإصلاح نظام التقاعد الذي يثير موجة من الاحتجاجات في فرنسا، بعد يوم ثامن من التظاهرات والإضرابات في البلاد.وقالت الرئاسة الفرنسية الأربعاء، بعد اجتماع بين ماكرون ورئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيت بورن ووزراء، إن الرئيس «يرغب بالذهاب إلى التصويت» في الجمعية الوطنية الخميس.وأضافت مصادر قريبة من الرئيس: «علينا أن نقوم بتعبئة بين البرلمانيين في روح من المسؤولية»، مضيفة «المشاورات ستتواصل»، في وقت لم يعرف بعد ما إذا كانت هناك غالبية برلمانية تؤيد الإصلاح، ومن شأنها أن تحسم التصويت في الجمعية الوطنية.وذكرت مصادر متطابقة في الفريق الرئاسي أن الرئيس لم يقرّر بعد تبني الإصلاح بموجب البند 49.3 من الدستور الذي يتيح إقرار نص من دون تصويت.وتوصل نواب وأعضاء في مجلس الشيوخ الأربعاء إلى صيغة مشتركة للمشروع المثير للجدل، والذي يرفع سن التقاعد من 62 عاماً حالياً إلى 64.وسيحال هذا النص الخميس إلى تصويت مجلس الشيوخ، حيث ستوافق عليه على الأرجح الغالبية المؤلفة من اليمين والوسط، ثم على الجمعية الوطنية، حيث لا يملك الفريق الرئاسي الأغلبية المطلقة.وتواصل الإضراب في قطاعات عدة في فرنسا، أبرزها النقل وجمع النفايات، بينما شهدت مناطق عدة تظاهرات احتجاجية على المشروع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكرون يطلب تصويتاً على مشروع إصلاح نظام التقاعد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماكرون يطلب تصويتاً على مشروع إصلاح نظام التقاعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).