روسيا تحذر .. اسقاط طائرة روسية يعني اعلان حرب على اكبر قوة نووية في العالم

2023/03/16 | 14:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاءت ردا على السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، الذي دعا لإسقاط الطائرات الروسية.

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