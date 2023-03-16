افتتاح معمل سمنت القائم بطاقة تصميمية مليون طن سنوياً

2023/03/16 | 14:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افتتح وزير الصناعة والمعادن، خالد بتال النجم، اليوم الخميس، معمل سمنت القائم في محافظة الأنبار التابع إلى الشركة العامة للسمنت العراقية بعد إكمال إعماره وتأهيله بالمشاركة مع شركة الميسرة والبدء بالتشغيل والإنتاج الفعلي، بطاقة تصميمية مليون طن سنويا.

وقال بتال في بيان “أستذكر اليوم التضحيات الجسام التي قدمها الأبطال من أبناء القوات الأمنية بكل صنوفها وتشكيلاتها والشهداء الأبطال الذين بذلوا أرواحهم واستشهدوا في هذا المكان حتى نكون اليوم، ونحتفل بإعادة افتتاح هذا المعمل المهم على مستوى العراق”.

وأضاف أن “إعادة إعمار المعمل والبدء بالإنتاج الفعلي بعد حجم الدمار الذي عكس بشاعة وإجرام عصابات داعش الإرهابية، يعطي رسالة واضحة لجميع العراقيين والعالم، بأن الظلم والإرهاب لن يدوم طالما هناك أبطال من القوات الأمنية والحشد الشعبي والعشائر الذين جاهدوا من أجل تحرير المعمل، والفنيين الذي عملوا بجهد وإصرار لإعادة دوران عجلة العمل والإنتاج فيه، معربا عن شكره وتقديره لكل القائمين والعاملين في المعمل والشركة المشاركة لعملهم في ظروف صعبة وبذلهم جهود كبيرة ونجاحهم في إعماره وإعادته للعمل”.

وأشار إلى أن “الفترة القادمة ستشهد وضع حجر الأساس لأول معمل لصناعة الفوسفات ومعامل أخرى جديدة في المنطقة لما لهذه الصناعة من أهمية استراتيجية على مستوى الوزارة والاقتصاد العراقي وتنفيذا للبرنامج الحكومي ورؤية الوزارة في إعادة الصناعات الاستراتيجية المهمة، كصناعات الحديد والكبريت والأدوية بمشاركة القطاع الخاص”.

ولفت إلى أن “أبواب الوزارة مفتوحة للعمل الجاد لإعادة المصانع المتضررة واستحداث مصانع جديدة، معربا عن أمله بتقديم الخدمات وكل ما يستطيع تقديمه لأهالي المنطقة والعراقيين جميعا.

وأكد أن” لصناعة السمنة أهمية استثنائية كونها تمس المواطن ومادة أساسية لمشاريع البناء والإعمار والسكن، مشيرا إلى أن هناك مباحثات لإنشاء معامل جديدة للسمنت في موقع معمل سمنت القائم، إضافة إلى التفاوض مع ثلاث شركات قدمت عروضها لاستحداث مصانع جديدة للفوسفات لتوفير السماد والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للبلد “.

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