2023/03/16 | 14:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، تأجيل مباراة الكهرباء وأربيل في الدوري الممتاز إلى إشعار آخر.

وذكر اتحاد الكرة في بيان أن “لجنة المسابقات في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم قررت تأجيلَ مباراة فريقي الكهرباء وأربيل المقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق (٢٠٢٣/٣/١٧) ضمن الجولةِ الحادية والعشرين من الدوري المُمتاز إلى إشعارٍ آخر”.

وأضاف أن “التأجيل جاء بسبب أعمال الصيانةِ الجارية في ملعبِ الزوراء الملعب الافتراضيّ لنادي الكهرباء”.

يذكر أن ملعب الزوراء هي الأرض المفترضة لنادي الكهرباء في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أعمال الصيانة تؤجل مباراة الكهرباء وأربيل إلى إشعار آخر) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أعمال الصيانة تؤجل مباراة الكهرباء وأربيل إلى إشعار آخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).