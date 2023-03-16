بعمق 5 آلاف قدم تحت المياه.. تحليل مبدئي لفيديو إسقاط طائرة الـ

2023/03/16 | 14:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي لقطات للمواجهة بين طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار وطائرات مقاتلة روسية فوق البحر الأسود.يصور الفيديو الذي رفعت عنه السرية حديثًا لحظات حاسمة من المواجهة في الجو، والتي قال البنتاغون إنها استمرت 30-40 دقيقة.حيث يقول الجنرال ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، إنها على بعد حوالي 4 إلى 5 آلاف قدم تحت الماء.ويحاول الروس جاهدًا استعادتها الآن وسط تساؤلات حول ما يمكن استخلاصه منه إذا فعلوا ذلك.

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