الاستخبارات العسكرية تطيح بمهربي المشتقات والادوية وارهابيين حرضوا على الارهاب عبر الجوامع

2023/03/16 | 15:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 مارس، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، الخميس،ضبط أكثر من...

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