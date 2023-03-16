البنتاغون ينشر فيديو لطائرة مسيرة طاردتها طائرة روسية

2023/03/16 | 15:18 - المصدر: بغداد اوبزرفر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سبق أن اتهمت وزارة الدفاع الأمريكية الطيارين الروس بالتحليق المتهور فوق البحر الأسود

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