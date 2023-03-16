الهجرة تطلق منحة العودة لألف أسرة عائدة تعيلها إمرأة

2023/03/16 | 15:26 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت وزير الهجرة والمهجرين السيدة إيڨان فائق جابرو، اليوم الخميس، تزامناً مع يوم المرأة العالمي إطلاق منحة مالية جديدة تبلغ مليون ونصف المليون دينار، لألف أسرة عائدة إلى مناطق سكناها الأصلية والتي تعيلها إمرأة .وأكدت الوزيرة أن البرنامج الحكومي أولى اهتماما خاصا بالواقع المعيشي للأسر التي تعيلها نساء ، وأن إطلاق المبالغ جاء بعد جهود حثيثة بذلت في سبيل إعطاء هذه الأسر استحقاقها في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي تحيط بها بعد عودتها من مخيمات النزوح .وتابعت السيدة جابرو أن العوائل العائدة المشمولة بالمنحة يمكنها تسلم المبالغ المالية عن طريق البطاقة الذكية اعتبارا من اليوم الخميس .================== أدناه الرابط الخاص بأسماء الأسر المشمولة بالمنحة

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