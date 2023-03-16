وزير التعليم يصدر أمرا وزاريا بتعيين 8328 من حملة شهادة الماجستير

2023/03/16 | 15:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الخميس، أمرا وزاريا بتعيين (8328) مدرساً مساعدا من حملة شهادة الماجستير.

ودعت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) "المشمولين بالتعيين المنشورة أسماؤهم في الموقع الرسمي إلى الحضور لمركز الوزارة لاستكمال إجراءات التعيين الأصولية التي تتطلب استصحاب المستمسكات الثبوتية الأربعة بنسخها الأصلية".

واشارت الى "استصحاب النسخ الملونة والصور الشخصية (عدد 4) ووثائق التخرج أو تأييد التخرج أو قرار التقييم الخاص بمنح الشهادة (عدد 2) والشروع بالمباشرة في مدة أقصاها عشرة أيام في ضوء الأمر الوزاري المؤرخ في 2023/3/16".

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