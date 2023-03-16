2023/03/16 | 15:28 - المصدر: بغداد اوبزرفر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التعليم يصدر أمراً وزارياً بتعيين 8328 من حملة شهادة الماجستير

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