2023/03/16 | 15:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RvHm9QCSGto

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عاجل | تواصل أعمال ملتقى السليمانية 2023 لليوم الثاني .. بث مباشر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عاجل | تواصل أعمال ملتقى السليمانية 2023 لليوم الثاني .. بث مباشر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).