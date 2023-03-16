"اعترافات صادمة".. زوجة تتفق مع "عشيقها "على قتل زوجها في بغداد (فيديو)

2023/03/16 | 15:30 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - امننشرت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الخميس، اعتراف امرأة حرضت "عشيقها "على قتل زوجها في العاصمة بغداد.

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