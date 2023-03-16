2023/03/16 | 15:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزير الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، اليوم الخميس، تزامناً مع يوم المرأة العالمي إطلاق منحة مالية جديدة تبلغ مليون ونصف المليون دينار، لألف أسرة عائدة إلى مناطق سكناها الأصلية والتي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الهجرة تعلن إطلاق منحة العودة إلى ألف عائلة تعيلها نساء من العائدات المركز الخبري الوطني.

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