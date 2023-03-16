واحة صديقة للبيئة في قطر تمد جسورًا بين المجتمع والفرد والأرض

2023/03/16 | 16:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على بعد 40 دقيقة خارج الدوحة، في الأراضي القاحلة لبلدية الشيحانية في قطر، تُعتبر "حينة سالمة" واحة صديقة للبيئة..فهي تمزج بين الزراعة، والهندسة المعمارية المستدامة، وتنمية المجتمع.

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