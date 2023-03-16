الكشف عن ‏مساعٍ نيابية لتخصيص مبالغ مالية لتلاميذ الابتدائية والمتوسطة

2023/03/16 | 16:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت عضو لجنة التربية النيابية نجوى حميد، الخميس، سعي لجنتها لتخصيص مبالغ مالية لمرحلتين الابتدائية والمتوسطة وخاصة ذوي الدخول المحددة.

وقالت حميد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان هناك مساعي لتخصيص مبالغ مالية ضمن موازنة 2023 للطلبة الابتدائية والمتوسطة”.

وأضافت ان ” تفعيل منحة الطلبة متوقف على طبيعة الأموال المخصصة في موازنة 2023، وأشارت الى ان ” هناك مساعي حثيثة من قبل مجلس النواب باتجاه تفعيل المنحة الشهرية للطبة من الفقراء وأصحاب الدخل المحدود والرعاية الاجتماعية “.

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