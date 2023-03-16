البرلمان يصوت على قانون انتخابات مجالس المحافظات الأحد المقبل

2023/03/16 | 16:15 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – 964 من المقرر أن يطرح مجلس النواب، قانون انتخابات مجالس المحافظات، إلى التصويت خلال الجلسة المقررة يوم الأحد المقبل.

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