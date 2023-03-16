الرافدين يطلق دفعة جديدة من سلف المتقاعدين: تصل إلى 25 مليون دينار

2023/03/16 | 16:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الخميس، إطلاق الدفعة الثانية من السلف المخصصة للمتقاعدين المدني والعسكري عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إنه "تم منح وجبة سلف المتقاعدين التي تبدأ من 5 ملايين ولغاية 25 مليون دينار".

وأوضح البيان أن "صرف تلك السلفة تم عن طريق إبلاغ المتقاعد عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد أن استكمل كافة الإجراءات لمنحه إياها وصرفها عن طريق بطاقة الماستر كارد والتي تمت تعبئة الرصيد المالي إليها"، داعيا "المتقاعدين إلى مراجعة فروع المصرف أو منافذ الصرف لاستلام السلفة".

وتابع البيان، أن "المصرف يواصل العمل على منح وجبات جديدة من السلف تباعا وبحسب الجداول والتوقيتات الزمنية للمتقدمين عليها من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بمصرف الرافدين".

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