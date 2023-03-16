من بينها كربلاء.. ضبط أكثر من مليون لتر نفط معد للتهريب في عدة محافظات

2023/03/16 | 16:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات

الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم

الخميس، ضبط اكثر من مليون لتر من

مشتقات النفطية وضبط 14 معمل وموقع

و40عجلة مع سائقيها معدة لمتاجرة وتدوير

النفط ومشتقاته بصورة غير

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