بالصور.. إنقاذ شخصين من شاحنة حمل غرقت بمياه السيول في واسط

2023/03/16 | 16:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة،

اليوم الخميس، انقاذ شخصين من شاحنة حمل

غرقت بمياه السيول في محافظة واسط.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "فرق الدفاع المدني نجحت من

إنقاذ سائق ور

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