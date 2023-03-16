التعليم تصدر أمراً وزارياً بتعيين 8328 من حملة شهادة الماجستير

2023/03/16 | 16:16 - المصدر: وكالة نون

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أصدر وزير التعليم العالي والبحث

العلمي، نعيم العبودي، اليوم الخميس،

أمراً وزارياً بتعيين ثمانية آلاف

وثلاثمائة وثمانية وعشرين مدرساً

مساعداً من حملة شهادة الماجستير

استنادا الى القرارات والتشريعات

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