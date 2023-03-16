كارثة ثانية تعمق جراح من بقي على قيد الحياة في جنوب تركيا

2023/03/16 | 16:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يلبث المواطنون الذين بقيوا على قيد الحياة من الزلازل المدمّرة التي ضربت عشر ولايات تركية أن يخرجوا من تداعيات الكارثة الأولى حتى حلّت عليهم الثانية، وهم داخل "مدن الخيام"، بعدما تسللت الفيضانات بين الأحياء المدمّرة بشكل كامل ووسط الأبنية المنهارة، مسفرة عن ضحايا ومفقودين ما تزال فرق الإنقاذ تبحث عنهم.

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