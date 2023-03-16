الحشد الشعبي يعثر على مقذوفات وصواريخ في طوزخورماتو

2023/03/16 | 16:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجود عدد من المقذوفات والصواريخ من مخلفات داعش الارهابية.

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