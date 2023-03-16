2023/03/16 | 16:30 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2YLKQCcgs3U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاب بريطاني يلتهم 12 ألف دولار بسبب الجوع) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاب بريطاني يلتهم 12 ألف دولار بسبب الجوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).