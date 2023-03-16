2023/03/16 | 16:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -ZK9K9QiqXc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مفارز وكالة الاستخبارات تضبط أكثر من مليون لتر من المشتقات النفطية في نشرة الـ4) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مفارز وكالة الاستخبارات تضبط أكثر من مليون لتر من المشتقات النفطية في نشرة الـ4) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).