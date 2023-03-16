عودة المخبأ النووي

2023/03/16 | 16:31 - المصدر: قناة التغيير

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يُفتتح بعد غد الاثنين، متحف «مخبأ ريجان ويست» النووي السري الذي شيده حلف شمال الأطلسي «الناتو» في أعماق غابة رولد شمال الدنمارك، بين عامي 1963 و1968 عقب التجارب النووية السوفييتية، وأزمة الصواريخ الكوبية، ويمكن للجمهور زيارته لأول مرة منذ 60 عاماً، ويضم المخبأ قاعة اجتماعات وغرفة تحتوي على هواتف سلكية ومفاتيح تعود إلى تلك الحقبة الزمنية.

(أ.ف.ب)

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