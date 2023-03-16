2023/03/16 | 17:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشفت شعبة القصابين بالغرف التجارية المصرية، عن تخطي سعر كيلو اللحم البلدي 300 جنيه في مصر لأول مرة في التاريخ.ويأتي ذلك بعد ارتفاع أسعار العجول القائمة، نتيجة استمرار ارتفاع أسعار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لأول مرة في تاريخ مصر..



أسعار اللحوم تصل مستوى غير مسبوق المركز الخبري الوطني.

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