2023/03/16 | 17:00 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الدفاع الروسية ،اليوم الخميس، عن إسقاط طائرة مقاتلة من طراز “ميغ-29″ تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في جمهورية لوغانسك الشعبية.
جاء ذلك في التقرير اليومي لسير العملية العسكرية الروسية الخاصة […]
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جاء ذلك في التقرير اليومي لسير العملية العسكرية الروسية الخاصة […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة “ميغ-29” وإصابة 93 موقع مدفعية المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة “ميغ-29” وإصابة 93 موقع مدفعية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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