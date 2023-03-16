الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة “ميغ-29” وإصابة 93 موقع مدفعية

2023/03/16 | 17:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الدفاع الروسية ،اليوم الخميس، عن إسقاط طائرة مقاتلة من طراز “ميغ-29″ تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في جمهورية لوغانسك الشعبية.جاء ذلك في التقرير اليومي لسير العملية العسكرية الروسية الخاصة […]

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