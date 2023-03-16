التخطيط: الطاقة الانتاجية الابتدائية لمشروع ميناء الفاو الكبير تصل إلى قرابة 45 مليون طن سنوياً

2023/03/16 | 17:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، أن

الطاقة الانتاجية الابتدائية لمشروع

ميناء الفاو الكبير تتراوح بين (20 - 45)

مليون طن سنوياً.

وقالت الوزارة في بيان، إن فرق المتابعة

الميدانية في دائرة البرامج

الإ

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