الحكومة الاردنية تحدد موعدًا قريبًا لتشغيل الخط الكهربائي مع العراق

2023/03/16 | 17:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

كشفت وسائل اعلام اردنية اليوم الخميس، عن تثبيت البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للحكومة، موعدًا محتملًا لتشغيل الخط الكهربائي العراقي الاردني.

وبحسب البرنامج الذي كشفت عنه وسائل الاعلام الاردنية، فأن الحكومة توقعت تشغيل خط الربط الكهربائي العراقي الأردني في أيلول المقبل.

ووضع الجانبان حجر الأساس للمشروع في تشرين الأول 2022، حيث يهدف المشروع في مرحلته الأولى إلى تزويد الجانب العراقي بقدرة كهربائية من الأردن تصل لـ150 ميغاواط، ورفعها إلى 500 ميغاواط في المرحلة الثانية، و900 ميغاواط خلال المرحلة الثالثة.

ووفق البرنامج التنفيذي للرؤية فإن الحكومة أنجزت في كانون الثاني/ يناير الماضي، أولوية تبادل المعلومات الفنية لإعداد دراسة تحديد إجراءات تنفيذ وتشغيل مشروع الربط مع العراق.

وبدأ القائمون على المشروع بتجهيز محطة تحويل الريشة بإجراء التعديلات والإضافات اللازمة لتنفيذ مشروع الربط مع العراق وإنشاء خط النقل 6 كم في الأراضي الأردنية.

وأشار البرنامج إلى أن الأعمال بدأت لإنشاء خط النقل 400 ك.ف في الأراضي العراقية بطول 150 كم.

ومن المقرر أن تتابع الحكومة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، أعمال تنفيذ لمحطة تحويل الريشة 33/132/400 ك.ف والمحولات وملحقاتها من كوادر شراكة الكهرباء الوطنية لمشروع الرابط الأردني العراقي، وفق البرنامج الذي أشار أن الحكومة ستنشئ محطة تحويل الريشة من الجانب الأردني لمشروع الربط.

الحكومة الاردنية، أشارت في تصريحات سابقة إلى أن الأردن والعراق سيتحملان 130 مليون دولار لبناء خط الربط الكهربائي ضمن مشروع الربط الكهربائي الأردني - العراقي، حيث سيتحمل الجانب العراقي قرابة 100 مليون دولار، وكلفة الجزء المتعلق بالأردن قرابة 30 مليون دولار.

وأوضحت أن المشروع سيزيد من نقاط ربط الأردن كهربائيا مع دول الجوار ويوفِّر مزيداً من فرص الربط غير المباشر مستقبلاً مع العديد من دول المنطقة.

ووقعت حكومتا الأردن والعراق في سبتمبر/ أيلول 2020، عقدا لربط شبكة الكهرباء وبيع الطاقة الكهربائية بين البلدين، بحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية الاردنية.

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