2023/03/16 | 17:20 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: c44hnU5TSIk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمد توفيق علاوي: البيغاسوس كان يشغل ميكرفون هاتفي ويستمع لكل الاصوات) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محمد توفيق علاوي: البيغاسوس كان يشغل ميكرفون هاتفي ويستمع لكل الاصوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).