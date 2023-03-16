2023/03/16 | 17:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انخفضت اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الخميس، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل .

وقال مصدر مطلع، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 156400 دينار عراقي مقابل 100 دولار .

فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 157100 دينار مقابل 100 دولار.

واشار المصدر الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 157500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 155500 دينار لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 156550 دينارا لكل 100 دولار ، وسعر الشراء 155550 دينارا مقابل 100 دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض اسعار الدولار في بغداد وإقليم كردستان مع الإغلاق بنهاية الأسبوع) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض اسعار الدولار في بغداد وإقليم كردستان مع الإغلاق بنهاية الأسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).