السوداني يترأس اجتماعاً للجنة تأهيل بغداد القديمة

2023/03/16 | 17:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اجتماعاً للجنة تأهيل بغداد القديمة، بحضور أمين بغداد، ورئيس هيئة الآثار والتراث، والمستشار الثقافي لرئيس مجلس الوزراء، ورئيس رابطة المصارف الخاصة ومدير الدائرة الهندسية في صندوق المبادرات (تمكين) بالبنك المركزي .

واستمع السوداني بحسب بيان لمكتبه الاعلامي إلى شرح وافٍ عن أعمال المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع تطوير بغداد القديمة المقرر الشروع بهما في مطلع شهر آيار المقبل.



حيث تتضمن المرحلة الثانية محور السراي الموازي للقشلة، فيما تتضمن المرحلة الثالثة تأهيل شارع الرشيد وساحة الميدان وساحة الرصافي.



ووجّه سيادته باختيار واجهات تراثية تتطابق مع بيئة المكان التراثية، وإنشاء مرائب ومرافق خدمية.

وثمّن عمل اللجنة وأكد دعمه الكامل لها كي تعود بغداد إلى ألقها الحضاري والتراثي المشرق، مشدداً على أهمية الحفاظ على إرث مدينة بغداد القديمة، كونه يمثل واجهة تضم أهدافاً اجتماعية واقتصادية، فضلاً عن أهدافها العمرانية المهمة.

يُشار إلى أنّ مشروع تطوير بغداد القديمة يأتي ضمن مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء الحكومية، التي أعلن عنها خلال الاحتفال بمئوية أمانة بغداد في شهر شباط الماضي، إذ أطلق خلالها (150) مشروعاً خدميا وتطويريا.

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