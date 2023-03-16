القبض على 3 متهمين بحوزتهم اموال مزورة في بغداد

2023/03/16 | 17:24 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بالقبض على 3 متهمين بحوزتهم اموال مزورة في بغداد.

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