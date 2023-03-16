التخطيط: الطاقة الإنتاجية الابتدائية لميناء الفاو تصل إلى 45 مليون طن سنوياً 

2023/03/16 | 17:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، الخميس، أن الطاقة الإنتاجية الابتدائية لمشروع ميناء الفاو الكبير تتراوح بين (20 - 45) مليون طن سنوياً.

وقالت الوزارة في بيان، إن "فرق المتابعة الميدانية في دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية بوزارة التخطيط، زارت مشروع ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة والذي يعدّ من أكبر الموانئ المطلة على الخليج العربي وبمساحة 12 كم2، والمخطط العام له هو 54 كم2 ويحتل التسلسل الثاني عشر بين الموانئ العالمية الكبرى".

وأضاف البيان، أن "الفرق المتخصصة اطلعت ميدانياً على المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً وتضم مشروع إنشاء هياكل أرصفة محطة الحاويات (A) بكلفة 511 مليون دولار، والمتضمن إنشاء جدار الرصيف بطول 1750 م وحفر خندق بكمية 2.7 مليون م3، وكذلك إنشاء سدود بطول 22.3 كم وركائز حديدية بعدد 1734 ركيزة، ووصلت نسبة إنجازه إلى أكثر من 44%".

ولفت البيان، إلى أن "المشروع الثاني يتضمن إنشاء القناة الملاحية للميناء بكلفة 314 مليون دولار، والتي تشمل الحفر البحري للقناة لمسافة 23 كم وعمق 19.8 م وكمية الحفر البحري 55.3 مليون م3 وبنسبة إنجاز وصلت إلى قرابة 4.78%".

وتابع، أن "المشروع الثالث يضم إنشاء المرحلة الأولى من أعمال البنى التحتية البحرية لأعمال الحفر والردم وبكلفة 726 مليون دولار والمتضمن الحفر البحري 48.4 مليون م3 وبعمق 19.8 م واستصلاح الأراضي بكمية 14.1 مليون م3، إضافة إلى إنشاء ممرات طريق الوصول بطول 3.6 كم وعرض 30 م وبنسبة إنجاز وصلت إلى قرابة 39.48%".

وأشار إلى أن "مشروع ميناء الفاو الكبير يتكون من عدة مراحل، فالمرحلة الأولى تضم 11 مشروعاً أُنجزت 6 منها بالكامل والمتبقي 5 مشاريع من المؤمل إنجازها عام 2025، والتي وصلت نسبة إنجازها إلى أكثر من 37%"، موضحاً أن "الطاقة الإنتاجية الابتدائية لمشروع ميناء الفاو الكبير تتراوح بين 20 - 45 مليون طن سنوياً وبكلفة كلية تزيد على 4 مليارات و777 مليون دولار".

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