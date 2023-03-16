2023/03/16 | 17:27 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلد (صلاح الدين) 964 طالب مثقفو بلد ومؤرخوها، الهيئة العامة للآثار، بإرسال لجنة خاصة لمطالعة التجاوزات والتدمير الذي طال “خان كبة” الأثري الذي بني قديماً لأغراض “خيرية”.التفاصيل: الخان بُني على يد عائلة الحاج “محمد صالح كبة”، عام 1850 ليكون محطة للمسافرين القاصدين سامراء ومرقد “السيد محمد بن علي الهادي”.يحوي الخان في اروقته “أواوين” […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو: مثقفو بلد يرممون 50 متراً في “خان كبة” ذي القباب المدهشة) نشر أولاً على موقع (964) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو: مثقفو بلد يرممون 50 متراً في “خان كبة” ذي القباب المدهشة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (964).