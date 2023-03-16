أول تقرير لمحققين أمميين: جرائم حرب روسية في أوكرانيا

2023/03/16 | 17:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال فريق تحقيق من الأمم المتحدة، الخميس، إن نقل أطفال أوكرانيين إلى المناطق الخاضعة لسيطرة موسكو في أوكرانيا وإلى روسيا يشكل "جريمة حرب".

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