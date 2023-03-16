نتنياهو يدافع عن تغييراته القضائية: إسرائيل ستبقى ديمقراطية

2023/03/16 | 17:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، على أن التغييرات التي يقترح إدخالها على النظام القضائي في البلاد لا تشكل تهديدا للديمقراطية في إسرائيل، بل تهدف إلى إعادتها إلى "التوافق" مع المجتمع.

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