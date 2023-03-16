البنك المركزي يوفّر نقاط الدفع الإلكتروني في محطات وقود ببغداد

2023/03/16 | 17:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن البنك المركزي، الخميس، عن أسماء محطات تعبئة الوقود في جانبي الكرخ والرصافة ببغداد التي ستوفر نقاط الدفع الإلكتروني (pos) مطلع الشهر المقبل، بالتعاون مع شركة توزيع المنتجات النفطية.

وقال البنك في بيان، إنه "تمّ تحديد عدد من محطات تعبئة الوقود في العاصمة بغداد كمرحلة أولى تتوفر فيها نقاط الدفع الإلكتروني (pos) عبر البطاقات المصرفية (دائنة، مدينة، مسبقة الدفع)، وجاء ذلك استناداً إلى توجهات الحكومة بتعميم نقاط الدفع الإلكتروني وتقليل استخدام النقد".

وأضاف البيان، أن "هذه الانطلاقة المرتقبة في تحديد محطات تعبئة الوقود ستسهم في نشر ثقافة الدفع الإلكتروني وتكون بداية نحو مشروع ضخم يستهدف المجتمع، ويهدف إلى تقليل استخدام النقد وحفظ الأموال".

محطات الكرخ التي ستوفر نقاط الدفع الإلكتروني:1.



محطة تعبئة ‎اليرموك قرب سكة القطار/ الداوودي2.



محطة تعبئة‎ الشرطة الأولى/ حي الجامعة/ خلف جامع ملا حويش‎3.



محطة تعبئة أم الطبول/ حي الداخلية/ خلف جامع أم الطبول4.



محطة تعبئة ‎الرسالة/ المنصور قرب تمثال أبي جعفر المنصور

محطات الرصافة التي ستوفر نقاط الدفع الإلكتروني:1.



‎محطة تعبئة السعدون/ شارع السعدون‎2.



محطة تعبئة أبو اقلام/ كرادة داخل3.



‎محطة تعبئة موسى بن نصير/ الكرادة شارع سلمان فائق قرب عمارة الشروق‎4.



محطة تعبئة الخالصة/ الوزيرية5.



‎محطة تعبئة البتاوين/ ساحة الطيران مقابل سوق بغداد

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