مكتب السوداني: انطلاق المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع تطوير بغداد القديمة مطلع آيار 

2023/03/16 | 17:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، أن المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع تطوير بغداد القديمة، ستنطلقان مطلع شهر آيار المقبل.

وقال مكتب السوداني في بيان، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس اجتماعاً للجنة تأهيل بغداد القديمة، بحضور أمين بغداد، ورئيس هيئة الآثار والتراث، والمستشار الثقافي لرئيس مجلس الوزراء، ورئيس رابطة المصارف الخاصة ومدير الدائرة الهندسية في صندوق المبادرات (تمكين) بالبنك المركزي".

واستمع السوداني، إلى "شرح وافٍ عن أعمال المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع تطوير بغداد القديمة المقرر الشروع بهما في مطلع شهر آيار المقبل، حيث تتضمن المرحلة الثانية محور السراي الموازي للقشلة، فيما تتضمن المرحلة الثالثة تأهيل شارع الرشيد وساحة الميدان وساحة الرصافي"، ووجّه بـ"اختيار واجهات تراثية تتطابق مع بيئة المكان التراثية، وإنشاء مرائب ومرافق خدمية".

وثمّن السوداني، "عمل اللجنة وأكد دعمه الكامل لها كي تعود بغداد إلى ألقها الحضاري والتراثي المشرق"، مشدداً على "أهمية الحفاظ على إرث مدينة بغداد القديمة، كونه يمثل واجهة تضم أهدافاً اجتماعية واقتصادية، فضلاً عن أهدافها العمرانية المهمة".

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