2023/03/16 | 17:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 مارس، 2023 بغداد/المسلة: غرد مستشار رئيس الوزراء هشام الركابي..المسلة – متابعة – وكالات...

ظهرت المقالة المستشار الركابي: التفاهم العالي بين بغداد واربيل اسفر ما ورد في الموازنة أولاً على المسلة.

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