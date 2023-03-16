وزارة الزراعة تخصص اراضِ جديدة لمزارع العتبة الحسينية المقدسة (فيديو)

2023/03/16 | 17:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر وزير الزراعة تخصيص اراضِ جديدة

للعتبة الحسينية المقدسة لتوسعة

مزارعها الانتاجية [http://non14.net/154262]، كما

أمر خلال زيارته لجناح العتبة الحسينية

المقدسة في فعاليات "الاسبوع الرابع

عشر" المقام

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