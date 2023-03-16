خلال استقباله بلاسخارت.. السامرائي يشدد على أهمية التعاون لدولي لتطوير سامراء

2023/03/16 | 18:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شدد زعيم تحالف العزم مثنى السامرائي اليوم الخميس على اهمية مدينة سامراء وتطويرها بالشكل الذي يليق بمكانتها، وذلك خلال استقباله ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت.

وذكر المكتب الاعلامي للسامرائي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "جينين بلاسخارت، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في مكتبه بسامراء، اليوم الخميس، وبحث معها مستجدات المشهد السياسي"، فيما دعا السامرائي خلال اللقاء إلى "ضرورة تكاتف الاطراف كافة لدعم حكومة السيد السوداني في تنفيذ الاتفاق السياسي، والوقف على مشاكل المحافظات المحررة وإنهاء المعوقات التي يواجهها ابناء هذه المناطق".

وأكد السامرائي على "أهمية محافظة صلاح الدين وسامراء وضرورة التعاون مع الجهات المحلية والدولية لتطوير هذه المدينة بالشكل الذي يليق بها كوجهة سياحية دينية وثقافية عالمية".

من جانبها أكدت الممثلة الأممية على "أهمية تكاتف جميع الاطراف المعنية في البلاد لدعم جهود الحكومة في تحقيق أهدافها الرامية إلى ترسيخ الامن والاستقرار وتعزيز العلاقات مع العالم ومواجهة الازمات الاقتصادية والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه المواطن"، مشيرة إلى "الموقع المتميز والمهم لسامراء كمدينة تعايش ومعرفة لعبت دوراً محورياً في التراث الإنساني في مراحل مختلفة بوصفها عاصمة تاريخية مهمة".

وحضر اللقاء محافظ صلاح الدين إسماعيل الهلوب والنائب عن تحالف العزم د.هند السامرائي وعدد من الشخصيات في الحكومة المحلية في المحافظة.

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