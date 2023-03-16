النزاهة تنفذ عمليات ضبط بدوائر في ديالى وكربلاء

2023/03/16 | 18:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، عن تنفيذ (4) عمليَّات ضبطٍ لحالات تلاعبٍ وتحريفٍ واستخدام موادّ طبيَّة غير صالحةٍ للاستخدام وتعقيب معاملاتٍ في مُحافظتي ديالى وكربلاء.

وذكر بيان للنزاهة تلقته (بغداد اليوم)، أنَّ :"فريق شعبة التحرّي والضبط في مكتب تحقيق ديالى قام بضبط مسؤول مركز صيانة كهرباء العظيم سابقاً، ومسؤول الحسابات ومُوظَّفٍ آخر في المركز، على خلفيَّـة تلاعبهم في مبالغ الجباية الخاصَّة بالمضخَّات الزراعيَّة، وعدم ربط مقاييس القراءة، وتقدير مبالغ لا تتلاءم ومبالغ القراءات الصحيحة؛ لقاء مبالغ ماليَّةٍ تُدفَعُ لهم من قبل أصحاب المضخَّات".

ولفتت إلى "قيام المُتَّهم الأول بإيهام القضاء ورفع مُذكَّرةٍ برفع التجاوزات تمَّ على إثرها غلق التحقيق في القضيَّـة الخاصَّة بالمُتجاوزين في محكمة السد العظيم،" مُبيّنة أنَّ "ما جاء في تلك المُذكَّرة مُخالفٌ للحقيقة".

وتابعت، إنَّ "الفريق الميدانيَّ الخاصَّ بقطاع الصحَّة قام ضبط (4596) قطعة من مادة (زنك بلاستر) والتحرُّز عليها" مُشيرةً إلى، أنَّه "تمَّ توزيعها بين المُستشفيات والمراكز الصحيَّة واستخدامها بالرغم من عدم مطابقتها للمواصفات وعدم صلاحيتها للاستخدام؛ إثر تعرُّضها لتغيُّراتٍ فيزيائيَّـةٍ" مُنوّهةً "بأنَّ المادة تمَّ توزيعها من قبل الشركة العامَّة لتسويق الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة (كيماديا)، حيث وُجِدَت في مخزن الأشعة والضماد في دائرة الصحَّة".

وفي محافظة كربلاء، أسفرت تحرّيات مكتب تحقيق النزاهة في المُحافظة وفقا للبيان "عن ضبط أحد المُوظَّفين المُنقطعين عن الدوام في بلديَّة الحر لأكثر من ستة أشهرٍ وما يزال يستلم راتبه ومكافآته بشكلٍ اعتياديٍّ، بعد رصد تلاعبٍ وتحريفٍ في سجلات الحضور والغياب وقوائم الرواتب والمكافآت، وزج اسمه في القوائم بعد تحريفها؛ كونه شقيق مدير البلديَّة السابق الموقوف على ذمَّة قضايا أخرى تُحقِّقُ فيها الهيئة".

أمَّا في مُديريَّة مرور كربلاء، فقالت النزاهة انه "تمَّت الإطاحة بمُنتسبٍ في الشؤون الداخليَّة؛ لقيامه باستغلال نفوذه وتعقيب المعاملات دون وكالةٍ رسميَّةٍ في مُخالفةٍ واضحةٍ لواجباته الوظيفيَّة التي تُحتِّمُ عليه الرقابة على المُعقّبين، مُوضحةً أنَّه تمَّ ضبط المُتَّهم بالجرم المشهود والإطاحة به بعد نصب كمينٍ محكمٍ له".

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